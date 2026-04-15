Tra il 19 e il 21 aprile, un'aria fredda proveniente dall'entroterra europeo interesserà il Mediterraneo, provocando un calo delle temperature e un aumento delle precipitazioni in Italia. La perturbazione porterà piogge sparse e un abbassamento delle temperature, segnando un cambiamento nel clima del paese dopo periodi di tempo più mite. La situazione meteorologica si manterrà instabile per alcuni giorni, con condizioni variabili lungo tutta la penisola.

Un’ondata di aria fredda di origine continentale sta per interessare il Mediterraneo, portando una flessione termica e una nuova fase di instabilità tra il 19 e il 21 aprile. Questo movimento atmosferico, guidato da masse d’aria provenienti dai quadranti orientali, non rappresenta un ritorno dell’inverno, ma una necessaria ricarica idrica per i suoli italiani in vista della stagione calda. L’arrivo delle correnti orientali e l’impatto sulle temperature. Le analisi dei modelli meteorologici indicano che, dopo l’ultima perturbazione, il sistema atmosferico subirà un cambiamento significativo intorno alla metà del mese. Tra il 19 e il 21 aprile, infatti, è previsto l’ingresso di una nuova configurazione che porterà con sé un’instabilità meno omogenea rispetto ai giorni precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva il freddo: piogge e calo termico ricaricano l’Italia

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