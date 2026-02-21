Corinne Clery | Un team di avvocati mi difende dalle pretese di mio figlio Non lo vedo da 9 anni

Corinne Clery torna nello studio di Silvia Toffanin e parla nuovamente di quanto sta accadendo con suo figlio Alexander, che non vede da circa 9 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corinne Clery: “Non vedo mio figlio da 8 anni, ma ho smesso di soffrire”Corinne Clery ha condiviso il suo stato emotivo riguardo al rapporto con il figlio Alex, che non vede da oltre otto anni.

Leggi anche: Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma”

