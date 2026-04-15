La filiera cooperativa rappresenta un elemento chiave del settore agroalimentare italiano. Il direttore generale di un importante consorzio cooperativo ha sottolineato come questa rete sostenga le aziende che producono e distribuiscono marchi conosciuti in tutto il paese. Tra i marchi di rilievo figurano Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, tutti riconosciuti come simboli del Made in Italy.

La filiera cooperativa è un pilastro fondamentale del Made in Italy. Ne è convinto Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, il consorzio cooperativo agroalimentare che detiene marchi storici nonché vere e proprie icone quali Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. Tutti e cinque registrati nell’apposito Registro presso il Ministero delle Imprese. "Nella nostra esperienza, l’italianità non è solo un elemento strategico, è la nostra stessa ragion d’essere", spiega Rosetti. "Promuovere il Made in Italy significa lavorare ogni giorno insieme ai nostri agricoltori per garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità lungo tutta la filiera".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai campi all’industria. La filiera cooperativa sostiene il Made in Italy

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