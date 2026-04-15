Dai campi all’industria La filiera cooperativa sostiene il Made in Italy
La filiera cooperativa rappresenta un elemento chiave del settore agroalimentare italiano. Il direttore generale di un importante consorzio cooperativo ha sottolineato come questa rete sostenga le aziende che producono e distribuiscono marchi conosciuti in tutto il paese. Tra i marchi di rilievo figurano Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, tutti riconosciuti come simboli del Made in Italy.
La filiera cooperativa è un pilastro fondamentale del Made in Italy. Ne è convinto Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, il consorzio cooperativo agroalimentare che detiene marchi storici nonché vere e proprie icone quali Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. Tutti e cinque registrati nell’apposito Registro presso il Ministero delle Imprese. "Nella nostra esperienza, l’italianità non è solo un elemento strategico, è la nostra stessa ragion d’essere", spiega Rosetti. "Promuovere il Made in Italy significa lavorare ogni giorno insieme ai nostri agricoltori per garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità lungo tutta la filiera".🔗 Leggi su Quotidiano.net
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