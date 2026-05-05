A Firenze, due persone sono state arrestate con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver commesso furti con strappo di monili nel 2024. Si tratta di un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, e di una giovane italiana di 21 anni. Le indagini hanno collegato i due a una serie di colpi ai danni di turisti, caratterizzati dall’uso della forza per sottrarre collane e altri gioielli.

Firenze, 5 maggio 2026 - Furti con strappo di monili nel cuore di Firenze, eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, e di una giovane italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di una serie di colpi messi a segno nel 2024. Indagini e arresti. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia di stato al termine di un’attività investigativa condotta dalla squadra mobile fiorentina. Gli inquirenti, anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno ricostruito tre episodi criminosi attribuiti alla coppia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppia specializzata in furti con strappo, via la collanina dal collo del turisti. Due arresti

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Psicologa clinica e di comunità, è specializzata in psicoterapia individuale e di Gruppo presso la C.O.I.R.A.G. Dal 2004 si occupa di sostegno alla gravidanza ed alla genitorialità, ha approfondito queste tematiche seguendo dei corsi di perfezionamento in Fra - facebook.com facebook