Monza chiesti 6 e 4 anni di reclusione per la coppia specializzata in truffe e furti agli anziani

A Monza, il pubblico ministero ha chiesto sei e quattro anni di reclusione per una coppia accusata di aver truffato e rubato agli anziani in tutta Italia. La coppia, specializzata in chiamate false di avvocati e poliziotti, ha colpito più volte, portando via denaro a persone anziane preoccupate per i loro familiari. Le indagini hanno scoperto che le vittime sono state coinvolte in più di nove episodi. I giudici decideranno nelle prossime settimane se condannare gli imputati. La vicenda ha fatto scattare l’allarme tra le autorità.

Monza, 19 Febbraio 2026 - Dure richieste di condanna per la coppia di malviventi accusati di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata dal finto avvocato o rappresentante delle forze dell'ordine che chiede soldi per evitare guai a figli o nipoti. La piaga delle truffe agli anziani, a Mantova i carabinieri lanciano l'ennesimo appello. Anche ai tassisti Traditi da un foglio. Il caso più eclatante è avvenuto a fine 2024 a Monza, dove sono riusciti a farsi aprire da una 73enne anche la cassaforte, prelevando contanti e gioielli per mezzo milione di euro.