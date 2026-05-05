Una coppia nata all’interno del Grande Fratello 2024 si sta preparando per il matrimonio. I due, insieme da oltre un anno, hanno annunciato che le nozze si terranno in spiaggia. Tra le coppie emerse dal reality, questa si distingue per la recente conferma dei piani di nozze e l’intenzione di celebrare l’evento in un contesto all’aperto. La coppia ha condiviso il progetto sui social network.

Il Grande Fratello 2024 ha visto la nascita di diverse coppie. Tra queste vi è quella formata da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, che hanno una relazione da più di un anno ormai. Proprio l'ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato un'intervista a Di Più Tv, dove ha rivelato di avere importanti progetti per il futuro insieme alla sua fidanzata. In particolare, la coppia starebbe pensando di sposarsi. Alfonso D'Apice ha dichiarato le seguenti parole al settimanale: "Io e Chiara abbiamo iniziato a pensare al nostro giorno più bello: quello del nostro matrimonio. Non c'è stata nessuna richiesta ufficiale, conosciamo i nostri sentimenti e siamo ragazzi moderni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Coppia del Grande Fratello 2024 vicina alle nozze: “Sarà in spiaggia..”

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Una coppia del Grande Fratello 2024 è scoppiata: la mossa social che non lascia dubbiIl Grande Fratello 2024 è stata un'edizione parecchio fortunata a livello di ascolti e di ship.

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