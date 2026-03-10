Una coppia del Grande Fratello 2024 è vicina a separarsi, secondo alcune indiscrezioni. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, rimane sotto i riflettori in attesa della nuova stagione, mentre i protagonisti continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica senza sosta. La notizia di una possibile crisi tra i concorrenti si diffonde tra i fan, alimentando l’interesse sul futuro della coppia.

Il Grande Fratello continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. In attesa dell'arrivo della nuova edizione del reality show condotta da Ilary Blasi, ecco che i suoi protagonisti continuano a tenere alta l'attenzione medica. In queste ore Tommasi Franchi e Mariavittoria Minghetti sono finiti al centro del gossip per alcune voci di rottura. La coppia non si fa vedere da diverse settimane insieme, tanto che i fans sospettano di una crisi tra i due. A rompere il silenzio sulla situazione sono arrivate le parole di Amedeo Venza, che ha avuto modo di parlare con l'ex protagonista del Grande Fratello 2024. L'esperto di gossip ha scritto in una storia nel suo profilo Instagram: "Ho sentito spesso Mariavittoria ed abbiamo parlato di tutto quello che gira sul web. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Una coppia del Grande Fratello 2024 ad un passo dall’addio: l’indiscrezione

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, l'inedita coppia Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al fianco di Ilary Blasi? L'indiscrezioneContinuano a fervere i preparativi per la nuova edizione del Gf Vip che, però, potrebbe slittare ancora: tutti i dettagli Sarà un Gf Vip tutto al...

Ex protagonista del Grande Fratello 2024 apre una raccolta fondi: svelato l’inaspettato motivoI protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione mediatica.

Tutto quello che riguarda Grande Fratello

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduce; Grande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autori; Ilary Blasi riapre il Grande Fratello Vip e con lei arriva Selvaggia Lucarelli; È una presa in giro: è già polemica sul Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei intervieneNelle ultime settimane i follower della coppia nata al Grande Fratello hanno notato un raffreddamento nel rapporto. Lei fa sapere cosa starebbe succedendo davvero tra i due. movieplayer.it

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati?/ Periodo difficile, ecco perchéTommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono in crisi: cosa sta accadendo alla coppia nata nella casa del Grande Fratello Cosa sta accadendo tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti? È quello ... ilsussidiario.net

"Sono felice di questa ondata di affetto del pubblico dopo l'annuncio del mio ritorno. Il Grande Fratello Vip è nato con me, ci sta di avere dei ricordi belli. Mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio o non ti piaccio affatto" Ilary Blasi facebook

"RE-DUX"!! (Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. Promo). Alle 20 su Rai3 nuovi lampi di #blob... x.com