Coop Liguria | fatturato oltre 864 milioni e utile a 24,9 milioni

Nel corso dell'ultimo anno, la cooperativa ligure ha registrato un fatturato superiore agli 864 milioni di euro, con un utile di circa 24,9 milioni. Circa il 95% dei ricavi è stato redistribuito tra le famiglie della regione. Sono stati inoltre annunciati nuovi profili professionali under 30 che assumeranno ruoli di responsabilità all’interno della cooperativa.

?? Cosa scoprirai Come viene redistribuito il 95% dei ricavi tra le famiglie liguri? Chi sono i nuovi profili under 30 che guideranno la cooperativa? Quanto incide l'acquisto dai produttori locali sul bilancio della regione? Come vengono utilizzati i 26 milioni di euro per la rete vendita??? In Breve Il 95% delle entrate torna al territorio tramite imposte, salari e acquisti locali. Oltre 137 milioni di euro stanziati per acquisti diretti da 130 imprese liguri. Investiti 26 milioni di euro i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coop Liguria: fatturato oltre 864 milioni e utile a 24,9 milioni Notizie correlate Coop Bilanciai guarda al mondo: "Fatturato a 116 milioni entro il 2028"Crescita, espansione internazionale, tecnologia proprietaria d’avanguardia: questi i pilastri del Piano Strategico 2026–2028 presentato ieri da... Leggi anche: Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bilancio 2025 di Coop Liguria: utile consolidato di 24,9 milioni di euro; Bilancio Coop Liguria, più soci e un utile consolidato di quasi 25 milioni; Coop Liguria chiude il bilancio 2025 con 24,9 milioni di utile e quasi 87 milioni di sconti per soci e clienti -; Bilancio 2025 Coop Liguria, utile consolidato di 24,9 milioni di euro. Bilancio 2025 di Coop Liguria: utile consolidato di 24,9 milioni di euroIn un contesto economico di crescita debole, nonostante l’ulteriore rallentamento dell’inflazione alimentare e dei beni energetici, che ha favorito una moderata ripresa dei consumi, il Gruppo Coop Lig ... primocanale.it Coop Liguria chiude l’anno con un utile consolidato di quasi 25 milioniCoop Liguria chiude l’anno con un utile consolidato di quasi 25 milioni ... msn.com GoodMorning Genova. . #GMG INFLAZIONE GALOPPANTE E SOLIDARIETÀ ALLA CASSA, COOP LIGURIA: “CALMIERIAMO I PREZZI INTERVENENDO SU TUTTA LA FILIERA” Presentato questa mattina il bilancio 2025 di Coop Liguria: utile consolidato di q - facebook.com facebook