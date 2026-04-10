Coop Bilanciai guarda al mondo | Fatturato a 116 milioni entro il 2028
Bilanciai Group ha presentato il Piano Strategico 2026–2028 presso la sede di Campogalliano, annunciando un obiettivo di fatturato di 116 milioni entro il 2028. La strategia si concentra su crescita e espansione internazionale, accompagnate dall’utilizzo di tecnologia proprietaria avanzata. La società ha comunicato questi piani tramite un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblici sui singoli progetti o mercati di destinazione.
Crescita, espansione internazionale, tecnologia proprietaria d’avanguardia: questi i pilastri del Piano Strategico 2026–2028 presentato ieri da Bilanciai Group nella sede di Campogalliano. Un piano ambizioso ma concreto, fondato su una visione chiara e numeri solidi: portare il fatturato aggregato del gruppo da 91,45 milioni di euro nel 2025 a 116 milioni entro il 2028, con una crescita progressiva e sostenibile anno dopo anno. Come ha spiegato Gianluca Verasani, presidente di Società Cooperativa Bilanciai, "questo piano è la risposta a una domanda che ci siamo posti con onestà: vogliamo restare un grande artigiano, oppure vogliamo diventare un gruppo industriale con capacità di innovazione e sviluppo su scala globale? Abbiamo scelto la seconda strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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