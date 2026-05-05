Convalidato il sequestro di 12 appartamenti ad Afragola

La Polizia Locale di Afragola ha confermato il sequestro di dodici appartamenti effettuato nei giorni scorsi. L’operazione è stata condotta sotto la direzione del comandante Colonnello Antonio Piricelli. I dettagli dell’intervento non sono stati resi noti, ma la conferma ufficiale riguarda il mantenimento del sequestro su tutto il patrimonio immobiliare coinvolto.

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi, dopo il sequestro dei n.25 appartamenti e n.5 locali commerciali, sequestro convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il sequestro dell'immobile con 12 appartamenti ad Afragola: «Difformità rispetto ai permessi a costruire» Mattone selvaggio, sequestrati 12 appartamenti e un locale ad AfragolaLa Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanctuary Roma, convalidato il sequestro del locale di Colle Oppio; Santa Maria del Cedro, convalidato il sequestro di una decina di strutture balneari; Santa Maria del Cedro, il gip convalida il sequestro delle strutture balneari; Maxi sequestro per droga: 190 Kg di hashish e 80mila euro. Santa Maria del Cedro, il Gip convalida il sequestro di alcune strutture balneariLa Guardia costiera aveva accertato l’occupazione abusiva del demanio marittimo e che ricadevano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ... cosenzachannel.it Santa Maria del Cedro, convalidato il sequestro di una decina di strutture balneariIl Gip di Paola convalida i sigilli a Santa Maria del Cedro: contestate occupazioni abusive del demanio e opere edilizie non autorizzate in area vincolata ... quicosenza.it Tele Sondrio News. . Campodolcino, convalidato l'arresto del 49enne per omicidio preterintenzionale - facebook.com facebook Muore dopo furto, convalidato l'arresto dei complici. I due arrestati sono residenti in Piemonte e in Lombardia #ANSA x.com