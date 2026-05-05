Convalidato il sequestro di 12 appartamenti ad Afragola

Da napolitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Afragola ha confermato il sequestro di dodici appartamenti effettuato nei giorni scorsi. L’operazione è stata condotta sotto la direzione del comandante Colonnello Antonio Piricelli. I dettagli dell’intervento non sono stati resi noti, ma la conferma ufficiale riguarda il mantenimento del sequestro su tutto il patrimonio immobiliare coinvolto.

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi, dopo il sequestro dei n.25 appartamenti e n.5 locali commerciali, sequestro convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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