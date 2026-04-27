Il sequestro dell' immobile con 12 appartamenti ad Afragola | Difformità rispetto ai permessi a costruire

Afragola, si è proceduto al sequestro di un edificio in fase di ristrutturazione, che ospitava dodici appartamenti e un locale commerciale. L'intervento è stato deciso a causa di differenze rilevate tra i lavori in corso e i permessi a costruire rilasciati. L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto all’abusivismo edilizio nella zona. La struttura è stata posta sotto sequestro preventivo dalle autorità competenti.

Afragola. Lotta all’abusivismo edilizio. Sequestrato un interno edificio dove erano in corso i lavori per la realizzazione di ben dodici appartamenti e di un locale commerciale, nel centralissimo corso Garibaldi ad Afragola. Denunciata presso la procura di Napoli Nord, la titolare del cantiere. Il sequestro, ad opera degli agenti della polizia municipale, diretta dal colonnello Antonio Piricelli, è scattato al termine di un controllo incrociato con l’ufficio Tecnico – sezione anti abusivismo edilizio – del comune di Afragola. Gli agenti municipali, nel corso dell’ispezione, di fatto hanno accertato che l’immobile di tre piani, con quattro...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il sequestro dell'immobile con 12 appartamenti ad Afragola: «Difformità rispetto ai permessi a costruire» Notizie correlate Mattone selvaggio, sequestrati 12 appartamenti e un locale ad AfragolaLa Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e... Afragola, sequestro di 25 appartamenti e 5 locali commercialiTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi... Una raccolta di contenuti Il sequestro dell'immobile con 12 appartamenti ad Afragola: «Difformità rispetto ai permessi a costruire»Afragola. Lotta all’abusivismo edilizio. Sequestrato un interno edificio dove erano in corso i lavori per la realizzazione di ben dodici appartamenti e di un locale commerciale, ... ilmattino.it Afragola, sequestrato cantiere: 12 appartamenti fuori norma, denunciato titolareAfragola (Napoli) - Un intero edificio quasi ultimato finisce sotto sequestro nel cuore della città. Il blitz della polizia locale ferma un cantiere da dodici ... pupia.tv