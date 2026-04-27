Mattone selvaggio sequestrati 12 appartamenti e un locale ad Afragola

La Polizia Locale di Afragola ha sequestrato dodici appartamenti e un locale in un’operazione contro il cosiddetto mattone selvaggio. L’intervento è stato condotto sotto la guida del Comandante Colonnello Antonio Piricelli, con l’obiettivo di controllare il territorio e contrastare le attività edilizie non autorizzate. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e repressione delle irregolarità edilizie nella zona.