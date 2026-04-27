Mattone selvaggio sequestrati 12 appartamenti e un locale ad Afragola
La Polizia Locale di Afragola ha sequestrato dodici appartamenti e un locale in un’operazione contro il cosiddetto mattone selvaggio. L’intervento è stato condotto sotto la guida del Comandante Colonnello Antonio Piricelli, con l’obiettivo di controllare il territorio e contrastare le attività edilizie non autorizzate. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e repressione delle irregolarità edilizie nella zona.
La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a prevenire la lotta al mattone selvaggio.Nell’ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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