Controlli Polizia a Mergellina | sicurezza rafforzata nella zona movida degli chalet

Da napolipiu.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Mergellina, nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la movida nei chalet. Sono stati effettuati posti di blocco e verifiche presso esercizi commerciali e punti di aggregazione. La presenza delle forze di polizia si è concentrata soprattutto nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di prevenire eventuali irregolarità e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e i visitatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 4 maggio 2026, la polizia di Napoli ha svolto una serie di controlli emissivi nella frequentata area della movida, in particolare nei pressi degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere l’ordine pubblico, specialmente in una zona così vivace e affollata durante il fine settimana. Le operazioni sono state condotte dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la preziosa collaborazione del personale della polizia locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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