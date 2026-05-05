Controlli Polizia a Mergellina | sicurezza rafforzata nella zona movida degli chalet

Nella zona di Mergellina, nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la movida nei chalet. Sono stati effettuati posti di blocco e verifiche presso esercizi commerciali e punti di aggregazione. La presenza delle forze di polizia si è concentrata soprattutto nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di prevenire eventuali irregolarità e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e i visitatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 4 maggio 2026, la polizia di Napoli ha svolto una serie di controlli emissivi nella frequentata area della movida, in particolare nei pressi degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere l’ordine pubblico, specialmente in una zona così vivace e affollata durante il fine settimana. Le operazioni sono state condotte dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la preziosa collaborazione del personale della polizia locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Controlli Polizia a Mergellina: sicurezza rafforzata nella zona movida degli chalet Notizie correlate Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. Chalet di Mergellina, arriva la polizia: 170 persone identificateControlli della polizia tra gli chalet di Mergellina e largo Sermoneta nel fine settimana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, controlli della polizia a Mergellina: 280 persone identificate e una denunciata; Controlli della Polizia di Stato a Mergellina - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Mergellina: controlli della polizia nella zona movida degli chalet; Napoli – Controlli della PolIzia a Mergellina e Porta Nolana: il bilancio. Controlli Polizia a Mergellina: sicurezza rafforzata nella zona movida degli chaletIl 4 maggio 2026, la polizia di Napoli ha svolto una serie di controlli emissivi nella frequentata area della movida, in particolare nei pressi degli chalet di Mergellina e in largo Sermoneta. Quest ... napolipiu.com Mergellina, controlli della Polizia tra gli chalet e largo Sermoneta: identificate 280 personeNapoli - Controlli rafforzati nel fine settimana nell’area della movida di Mergellina, dove la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di ... cronachedellacampania.it STREET CONTROL Anche questa settimana, la Polizia Locale effettuerà controlli per accertare soste irregolari in città. #lattacco #polizialocalefoggia #streetcontrol - facebook.com facebook