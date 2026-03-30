Chalet di Mergellina arriva la polizia | 170 persone identificate

Nel fine settimana, la polizia ha effettuato controlli nella zona della movida di Mergellina, intervenendo negli chalet e in largo Sermoneta. Durante le operazioni, sono state identificate complessivamente 170 persone. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o denunce. Le autorità hanno continuato a monitorare l’area per garantire la sicurezza pubblica.

Controlli della polizia tra gli chalet di Mergellina e largo Sermoneta nel fine settimana. Identificate 170 persone, 16 con precedenti, controllati 47 veicoli e contestate due violazioni al Codice della strada Controlli della polizia nel fine settimana nella zona della movida di Mergellina. Gli agenti sono intervenuti nell'area degli chalet e in largo Sermoneta, dove sono state identificate 170 persone. L'attività è stata svolta dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico insieme al personale della polizia locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 170 persone, 16 delle quali con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chalet di Mergellina, arriva la polizia: 170 persone identificate Approfondimenti e contenuti su Chalet di Mergellina arriva la polizia... Bassa, weekend di controlli dei carabinieri: identificate circa 170 personeCirca 170 persone identificate tra Treviglio e Caravaggio, tra le 21 di sabato e le 3 di domenica mattina. Leggi anche: Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare e cade in spiaggia: incidente agli chalet di Mergellina