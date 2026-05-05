Durante il ponte del Primo Maggio nella Bassa Reggiana, i carabinieri hanno svolto controlli di prevenzione e sicurezza. Sono stati controllati circa 340 veicoli e identificate più di 600 persone. Sono stati effettuati anche controlli in alcuni esercizi pubblici presenti nella zona. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante il periodo festivo.

Guastalla (Reggio Emilia), 5 maggio 2026 – Nelle giornate del ponte del Primo Maggio i carabinieri della Bassa Reggiana hanno effettuato servizi di prevenzione crimine e sicurezza sul territorio, controllando quasi 340 veicoli e identificando oltre seicento persone, oltre ad esercizi pubblici. Nei controlli stradali da registrare una decina di contravvenzioni per violazioni al codice della strada, mentre un giovane di 25 anni residente a Castelnovo Sotto è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo preventivo per incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini della Bassa Reggiana, specialmente in occasione di festività e periodi caratterizzati da una maggiore mobilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nella Bassa Reggiana nel ponte del Primo Maggio

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