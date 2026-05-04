Durante il ponte del Primo maggio, i carabinieri di Roma hanno eseguito controlli che hanno portato all’arresto di 32 persone, alla denuncia di altre 16 alla Procura e alla segnalazione di 14 soggetti alla Prefettura per uso di droghe. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo festivo.

Trentadue persone sono state arrestate, 16 denunciate alla Procura della Repubblica e 14 segnalate alla Prefettura per uso di droghe: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del gruppo di Roma in occasione del ponte del Primo maggio. L’operazione ha avuto come obiettivo il miglioramento della sicurezza del territorio, attraverso l’impiego di pattuglie a piedi, in auto e in moto, per garantire un’attenta vigilanza sulla sicurezza stradale. Controlli nelle aree strategiche di Roma. I controlli sono stati condotti in prossimità degli scali ferroviari, nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e nei principali punti di aggregazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel ponte del Primo maggio, 32 arresti, 16 denunce e 14 segnalazioni

Notizie correlate

Ponte del 1° maggio, a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro: 32 arresti e 16 denunceIn occasione del ponte del 1ç maggio, i Carabinieri del gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio...

Primo Maggio nel Sannio, maxi controlli: arresti e denuncePonte del Primo Maggio sotto osservazione in provincia di Benevento: Carabinieri in azione tra sicurezza stradale e contrasto ai reati Un dispositivo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ponte del 1° maggio, a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro: 32 arresti e 16 denunce; Task force nel weekend del Primo Maggio, il bilancio del ponte: 1.400 sanzioni, patenti ritirate e blitz anti-abusivismo; Controlli dei carabinieri per il ponte del primo maggio: 32 arresti e 16 denunce; Roma, controlli del ponte del 1 maggio: 32 arresti, pistole e droga sequestrate tra stazioni, metro e zone turistiche.

Roma: controlli nel ponte del Primo maggio, 32 arresti, 16 denunce e 14 segnalazioniControlli intensificati a Roma durante il ponte del Primo maggio: 32 arresti e ingenti sequestri di droga e armi. romadailynews.it

Roma, controlli del ponte del 1 maggio: 32 arresti, pistole e droga sequestrate tra stazioni, metro e zone turistichePotenziati i servizi dei carabinieri nei giorni festivi. Trovate armi clandestine, hashish, cocaina, crack, eroina e ketamina ... affaritaliani.it

Alajbegovic ha già incontrato la Roma: quel retroscena con Massara dopo… Pjanic - facebook.com facebook

Terrazze Fedro: uno dei progetti residenziali più iconici di Roma è pronto per essere vissuto ift.tt/sIrvbeR x.com