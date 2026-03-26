Inquinamento del fiume Sarno sequestrata un’officina meccanica

Un'officina meccanica e meccatronica è stata sottoposta a sequestro a causa del suo coinvolgimento nell'inquinamento del fiume Sarno. Le autorità hanno individuato attività che avrebbero contribuito al degrado ambientale nella zona, portando alla confisca delle attrezzature e alla sospensione delle operazioni dell’attività. L’intervento fa parte di un’operazione di controllo ambientale condotta sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inquinamento del fiume Sarno: sequestrata officina meccanica e meccatronica. È accaduto a Poggiomarino, dove gli operatori dell’unità speciale emergenza Sarno della polizia metropolitana di Napoli, hanno posto i sigilli a una ditta individuale che, dalle verifiche effettuate, allo stato risultava già cancellata dalla sezione speciale della Camera di Commercio di Napoli per assenza dei requisiti tecnici, quindi sostanzialmente abusiva poiché priva delle necessarie autorizzazioni abilitative. I reati per i quali si procede sono stoccaggio illecito di rifiuti ed attività di gestione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’officina meccanica Articoli correlati Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Solofra, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inquinamento del fiume Sarno... Temi più discussi: Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un'azienda nel Napoletano; Sant'Antonio Abate, inquinamento del fiume Sarno: sequestrata azienda di carni e prodotti di macellazione; Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un opificio a Torre Annunziata; Inquinamento fiume Sarno: sequestrato opificio per imballaggi. Poggiomarino, inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'officina meccanicaInquinamento del fiume Sarno: sequestrata officina meccanica e meccatronica. È accaduto a Poggiomarino, dove gli operatori dell'unità speciale emergenza Sarno della ... ilmattino.it Inquinamento del Sarno, blitz a Poggiomarino: scoperta e sequestrata un’officina meccanica abusivaProsegue senza sosta l'offensiva delle forze dell'ordine per disinnescare le fonti di inquinamento che minacciano il bacino del fiume Sarno. Nella giornata ... cronachedellacampania.it Per il gip sussistono esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione del reato) e gravi indizi di colpevolezza. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un'azienda nel Napoletano. Sant'Antonio Abate: acque di lavorazione direttamente nelle fogne senza alcun trattamento #ANSA x.com