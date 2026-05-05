Conte può restare lo spogliatoio è con lui!

Il club sta valutando di confermare l’allenatore attuale, con alcuni giocatori pronti a lasciare la squadra. Secondo fonti di stampa, si sta lavorando a un accordo con il presidente della società, che potrebbe portare alla permanenza di Conte sulla panchina. La società sembra intenzionata a ripartire dalla stessa guida tecnica anche per la prossima stagione, mentre alcuni calciatori stanno considerando di cambiare squadra.

Repubblica: si cerca l’accordo con ADL, 5 calciatori pronti all’addio Il Napoli vuole ripartire ancora una volta da Antonio Conte in vista della prossima stagione. Si aspetta il tanto atteso incontro tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis, dove si può arrivare ad un accordo su alcuni aspetti che sono importanti per entrambi. Da una parte Conte chiede una comunicazione migliore, dall’altra De Laurentiis vuole chiarimenti sugli infortuni. Ci sono delle novità che arrivano da Repubblica riguardo quello che sarà il futuro di Conte con il Napoli: la sensazione di una rottura non è così netta come sembra.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Conte può restare, lo spogliatoio è con lui! EP7 - CONTE MINACCIA LO SPOGLIATOIO Notizie correlate Leggi anche: Conte può restare: decisivo il legame con lo spogliatoio Hernanes provoca: «De Bruyne? Con Conte non si sposa! Fossi in lui valuterei se restare al Napoli»Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, Conte ora può restare: cinque le cessioni previste; Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio; Futuro Conte, Repubblica: ''Può restare anche la prossima stagione, segnali positivi dal gruppo''; Gigi De Canio: Il Napoli può restare competitivo anche cambiando volto. Conte può restare: decisivo il legame con lo spogliatoioForzAzzurri.net - Conte può restare: decisivo il legame con lo spogliatoio Il futuro di Antonio Conte resta aperto. Ma, rispetto a qualche settimana fa, l’ipotesi di una ... forzazzurri.net Conte può restare, lo spogliatoio è con lui! Repubblica: si cerca l'accordo con ADL, 5 calciatori pronti all'addioNotizie calcio Napoli - Il Napoli vuole ripartire ancora una volta da Antonio Conte in vista della prossima stagione. Si aspetta il tanto atteso incontro tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis ... msn.com Fate la vostra scelta in caso di addio di Conte - facebook.com facebook Negli ultimi 8 campionati hanno vinto lo scudetto Allegri, Sarri, Conte, Pioli, Spalletti, Inzaghi, Conte, Chivu. Sette diversi in otto anni. Tra l’altro dopo il grandissimo Eriksson nel 2000 gli unici stranieri sono stati Mou e Chivu x.com