Il futuro di Antonio Conte nell’ambito calcistico rimane incerto, anche se negli ultimi giorni si discute meno sulla sua possibile partenza. La decisione di continuare o meno sembra legata in modo sostanziale al rapporto con il gruppo di giocatori e allo stato di armonia nello spogliatoio. Fonti vicine alla squadra indicano che questa relazione potrebbe influenzare notevolmente le scelte del club nei prossimi mesi.

Il futuro di Antonio Conte resta aperto. Ma, rispetto a qualche settimana fa, l’ipotesi di una sua permanenza non appare più così lontana. Il discorso attorno alla panchina azzurra, infatti, continua a muoversi su equilibri delicati. E dentro questo scenario prende quota anche la possibilità che il tecnico possa restare per un terzo anno. A tenere in piedi questa prospettiva c’è soprattutto un elemento considerato decisivo. Il legame costruito con il gruppo. Al di là delle tensioni emerse durante la stagione, il rapporto tra Conte e lo spogliatoio viene ritenuto ancora forte. Ed è proprio questo, in una fase così complessa, il punto che può fare la differenza.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte può restare: decisivo il legame con lo spogliatoio

EP7 - CONTE MINACCIA LO SPOGLIATOIO

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