Si attende un incontro tra l’allenatore e il presidente del club partenopeo per discutere del futuro della squadra. L’appuntamento, che si terrà nelle prossime ore, ha attirato l’attenzione di tifosi e media. Secondo alcune fonti, tra i temi al centro della discussione potrebbe esserci anche la possibilità di convocazioni per la nazionale. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali.

Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta: c’è già l’apertura! La volontà del brasiliano e l’offerta sul tavolo Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Veron applaude Calhanoglu: «Per un gol come il suo con la Roma ci vuole coraggio, vi spiego perché oggi nessuno tira più da fuori area» Bologna Aston Villa, da Douglas Luiz passando per Digné,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte Napoli, il futuro è adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della Nazionale

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“Futuro Nazionale” di Vannacci agita la Lega: “Voglio il 20%”. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: “Il generale è un’anomalia”“Futuro Nazionale”, simbolo depositato da Roberto Vannacci – per molti il primo passo verso la costituzione di una nuova forza politica più a destra...

Temi più discussi: E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina; Napoli, Conte e le due sfumature d'azzurro: il futuro dell'allenatore; Conte: Scudetto Napoli? Non possiamo sbagliare nulla! Mio futuro? Si diceva sarei andato alla Juve...; Conte, c.t. della Nazionale e rimonta scudetto: tutto quello che sappiamo sul futuro dell'allenatore del Napoli.

Conte Napoli, il futuro si decide adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della panchina della NazionaleConte Napoli, il futuro si decide adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c'è l'ombra della panchina della Nazionale ... calcionews24.com

Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De LaurentiisAurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a Ischia, a fine campionato, per decidere il futuro insieme. Lo scrivere il Corriere dello Sport,. tuttomercatoweb.com

Conte in Nazionale Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis Dieci anni dopo, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia non è da escludere. Non l'ha fatto né l'allenatore ("Se fossi nella Federazione, mi considere - facebook.com facebook

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