Contrasto ai furti auto sospetta a Sant' Andrea di Conza | Carabinieri sequestrano rame e arnesi da scasso

I carabinieri di Sant'Andrea di Conza hanno sequestrato rame e arnesi da scasso durante un controllo di routine su un’auto sospetta. L’operazione rientra in una serie di servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Avellino, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei furti nella zona. Le verifiche sono state condotte in linea con le direttive del Prefetto.

I Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo la S.S. 7 quella station wagon con a bordo tre individui In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta anche in Alta Irpinia i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Nella serata di ieri, al "112" è pervenuta una segnalazione relativa a un'auto sospetta in Sant'Andrea di Conza. In breve tempo, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo la S.