Proteggere i minori A Fiumicino il convegno tra istituzioni psicologi e Forze dell’Ordine

A Fiumicino si è tenuto un convegno tra rappresentanti delle istituzioni, psicologi e Forze dell’Ordine. L’evento ha affrontato le modalità di protezione e tutela dei minori, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato e strutturato. Durante l’incontro sono stati discussi strumenti e strategie per prevenire e contrastare situazioni di rischio che coinvolgono i giovani. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti impegnati a rafforzare le azioni in difesa dei minori.

Fiumicino, 27 aprile 2026 – La tutela dei minori non può essere affidata né all’improvvisazione né alla sola sensibilità individuale. Richiede una rete stabile tra istituzioni, scuola, famiglie, sport, professionisti e Forze dell’Ordine. Da questa convinzione nasce il convegno pubblico “La tutela del Minore tra Diritti, Psicologia e Sport”, promosso da SIULP Roma e SIULP Fiumicino, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, in programma martedì 29 aprile 2026, alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino. L’iniziativa intende accendere un confronto concreto su temi che interrogano direttamente la qualità civile di un territorio: bullismo, cyberbullismo, diritto allo sport sicuro, ruolo delle istituzioni, prevenzione e safeguarding.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Pagani, una rete per il futuro: insieme scuole, istituzioni e forze dell’ordine Educazione e legalità, l'ANACOMI riunisce istituzioni e forze dell'ordine ad AvellinoTra i relatori presenti, il Comandante della Scuola di Commissariato di Maddaloni, Generale Sandro Corradi, e il Tenente Colonnello Armando Sullo,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Unione europea vuole aumentare le tutele per i minori online; Big Tech ignora lo stop UE: continuerà a controllare i messaggi privati; Arriva il Green Pass dell'età per proteggere i minori sui social e online; L’appello dell’arcidiocesi di Miami per proteggere i minori vulnerabili. Proteggere i minori. A Fiumicino il convegno tra istituzioni, psicologi e Forze dell’OrdinePer il SIULP Roma, parlare di minori significa parlare del futuro della comunità e della responsabilità concreta delle istituzioni. Proteggere un minore non significa intervenire soltanto dopo il ... ilfaroonline.it Arriva il Green Pass dell'età per proteggere i minori sui social e onlineLa Commissione presenterà una raccomandazione che riprende le anticipazioni di von der Leyen sull'app che funzionerà nello stesso modo in tutti i Paesi dell'Ue ... europa.today.it L'integratore che prendi per proteggere il cervello potrebbe fare il contrario. Non in tutti. Non sempre. Ma in una categoria specifica di persone — chi subisce colpi alla testa ripetuti, anche lievi — l'olio di pesce potrebbe essere esattamente il problema. Medical - facebook.com facebook