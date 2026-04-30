Chi sono i nuovi maestri del lavoro di Monza e Brianza

Venerdì 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro, si terrà la cerimonia di consegna della Stella al Merito del Lavoro, a cui parteciperanno anche alcuni lavoratori di Monza e della Brianza tra i 166 premiati in Lombardia. La premiazione si svolge in una data simbolica e riconosce ufficialmente i meriti di individui che si sono distinti nel settore lavorativo. La cerimonia si svolge al mattino in una sede istituzionale.

Ci sono anche alcuni lavoratori di Monza e Brianza tra i 166 maestri del lavoro lombardi. La cerimonia di consegna della Stella al Merito del lavoro è prevista per la mattina di venerdì 1 maggio, giornata della Festa del Lavoro. La cerimona si svolgerà alle 10.30, a Milano, al conservatorio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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