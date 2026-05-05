Consigliere regionale Aveta M5S | Grazie a Fico per Caserta 20,3 milioni per rafforzare la sanità territoriale

Un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha espresso gratitudine al presidente della Camera dei Deputati per aver riconosciuto le necessità del settore sanitario nella provincia di Caserta. In particolare, ha citato un finanziamento di 20,3 milioni di euro destinato a potenziare la sanità territoriale nella zona. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ringrazio il presidente Roberto Fico per aver riconosciuto con chiarezza le esigenze della sanità in provincia di Caserta. Con la firma del decreto di riparto dei 98 milioni di euro destinati al reclutamento di personale sanitario, alla nostra ASL vengono assegnati 20,3 milioni di euro, il secondo stanziamento più alto in Campania. È un’azione importante, che tiene conto delle criticità del nostro territorio e rafforza il percorso verso una sanità di prossimità più vicina ai cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta. “Questa scelta — prosegue Aveta — testimonia un’attenzione particolare alle emergenze del Casertano, segnato da fragilità sanitarie, sociali e ambientali che richiedono risposte concrete.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consigliere regionale, Aveta (M5S): “Grazie a Fico, per Caserta 20,3 milioni per rafforzare la sanità territoriale” Notizie correlate Aveta (M5S): “Stadio del Nuoto di Caserta, in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura”Tempo di lettura: 2 minuti“Ho promosso, in Consiglio regionale, un tavolo operativo con istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio... Sanità territoriale in Campania, Fico: "98 milioni per il reclutamento di personale"“Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PROVINCIALI 2026. INCONTRO TRA PASQUALE ALIBERTI E NUNZIO CARPENTIERI; Errico (FI): Dalla Napoli–Bari una metropolitana regionale leggera; SALERNO, COMUNALI 2026. OTTO CANDIDATI SINDACO PER LE ELEZIONI DEL 25 E 25 MAGGIO; Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5s Sannio. Campania, Aveta (M5S):Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interneNapoli, 21 Aprile - Ho ufficialmente presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per lo sviluppo delle nostre aree interne. Un atto per ... sciscianonotizie.it Proposta di legge M5S per rilanciare le aree interne della CampaniaIl consigliere regionale Raffaele Aveta (M5S) ha presentato una proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne della Campania, condivisa con i colleghi Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Luca Tr ... irpiniaoggi.it Sono state depositate le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto il ricorso presentato dai legali del consigliere regionale Giovanni Zannini, confermando il divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe. Il politico di Forza Italia - facebook.com facebook