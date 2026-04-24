Sanità territoriale in Campania Fico | 98 milioni per il reclutamento di personale

In Campania sono stati destinati 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario. La Direzione Generale per la Tutela della salute ha ricevuto l’incarico di procedere alla distribuzione delle risorse, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria a livello territoriale. Questa decisione riguarda l’assunzione di nuovo personale per migliorare i servizi sanitari nella regione. La ripartizione delle risorse è stata annunciata nelle ultime ore.

“Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale. Le risorse, assegnate nell’ambito delle misure nazionali di potenziamento del Servizio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sanità territoriale in Campania, 98 milioni per il reclutamento di personale"Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale... Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come cambia la sanità digitale dopo il PNRR; Sanità in Irpinia, Fiordellisi: Territori scoperti e cittadini che continuano a non trovare risposte; Sanità, 106 posti in Campania per educatore ed operatore socio sanitario; Stipendio e pensione, ma era vietato: la Corte dei conti indaga 4 manager della sanità campana ai tempi di De Luca. Sanità territoriale in Campania, Fico: 98 milioni per il reclutamento di personaleIn particolare, i finanziamenti consentiranno di rafforzare le strutture della rete territoriale – Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità e Unità di Continuità Assi ... salernotoday.it Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d’attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni ambulatoriali e di ricovero da tutte le ... ilmattino.it Svolta per la sanità territoriale: arrivano 98 milioni di euro per nuove assunzioni. Il piano prevede il rafforzamento di Case della Comunità e Ospedali di Comunità attraverso il reclutamento di personale dipendente e convenzionato, superando i precedenti vi - facebook.com facebook SVIMEZ, CAVALLO (CISL): “INVESTIRE SU CAPITALE UMANO E SANITÀ TERRITORIALE PER ARRESTARE L’ESODO DI GIOVANI E ANZIANI” x.com