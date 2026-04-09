Aveta M5S | Stadio del Nuoto di Caserta in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura

In Consiglio regionale è stato convocato un tavolo di discussione sullo Stadio del Nuoto di Caserta, coinvolgendo l’assessore regionale, rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali. L’obiettivo è affrontare la questione della riapertura dell’impianto, che da tempo è al centro di attenzione pubblica. La riunione si è svolta con l’intento di trovare soluzioni concrete e definire un percorso condiviso per la gestione dell’impianto natatorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho promosso, in Consiglio regionale, un tavolo operativo con istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio casertano per affrontare una vicenda che non può più essere ignorata. La chiusura dello Stadio del Nuoto di Caserta, ormai da oltre un anno, è una ferita aperta per centinaia di famiglie, per tanti ragazzi e per un intero sistema sportivo”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, a seguito dell’incontro, tenutosi alla presenza dell’assessore regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, del Comitato delle associazioni sportive operanti nello Stadio del Nuoto di Caserta e dei rappresentanti del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Caserta, Carmela Mucherino, Angelo Trombetti e Francesco Tescione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aveta (M5S): “Stadio del Nuoto di Caserta, in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura” Pesca e Aquacoltura, l’assessore Zabatta riunisce il tavolo azzurro: “Rafforzare dialogo con produttori e associazioni”“Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni – ha dichiarato l’assessora Zabatta – garantendo un’attuazione efficace... Stadio del Nuoto chiuso a Caserta, accordo Provincia-FederazioneTempo di lettura: 3 minuti È stato firmato questa mattina a Roma il protocollo d’intesa tra la Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto,... Caserta, stadio del Nuoto: riapertura più lontana e incognita gestioneRiapertura Stadio del Nuoto di Caserta: tempi più lunghi del previsto. La preoccupazione sul tema è emersa con chiarezza nel partecipato incontro promosso dal Movimento 5 Stelle locale (c'erano anche ... ilmattino.it Caserta, stadio del Nuoto intesa con la Fin: ora piano restylingRiapertura dello Stadio del Nuoto di viale Gallicola: prima mossa della Provincia. A otto mesi di distanza dalla chiusura e a tre dal Consiglio provinciale in cui il presidente Anacleto Colombiano ... ilmattino.it