Consegnate a 16 imprenditori le targhe di Attiività storica il sindaco | Siete le memoria della città FOTO
Il sindaco ha consegnato oggi, nella sala consiliare del Comune, sedici targhe a imprenditori e attività storiche della città. L’evento si è svolto alla presenza del vicesindaco e delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo di queste realtà nel tessuto urbano. Le targhe, simbolo di riconoscimento ufficiale, sono state consegnate a rappresentanti di attività che operano nella città da molti anni.
Sedici targhe ad altrettanto attività storiche della città. Sono quelle che che il sindaco Carlo Masci, insieme al vicesindaco Gianni Santilli e alle associazioni di categoria, ha consegnato oggi, martedì 5 maggio, nella sala consiliare del Comune. “Attività storiche” del commercio e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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