Consegnate a 16 imprenditori le targhe di Attiività storica il sindaco | Siete le memoria della città FOTO

Il sindaco ha consegnato oggi, nella sala consiliare del Comune, sedici targhe a imprenditori e attività storiche della città. L’evento si è svolto alla presenza del vicesindaco e delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo di queste realtà nel tessuto urbano. Le targhe, simbolo di riconoscimento ufficiale, sono state consegnate a rappresentanti di attività che operano nella città da molti anni.