Csn | Approvate in consiglio le mozioni su Metodo C e memoria storica Temi importanti per la città

Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato due mozioni presentate da Cesena Siamo Noi, che riguardano il Metodo C e la memoria storica. Queste proposte affrontano temi come l’emergenza abitativa e la tutela del patrimonio storico della città. La decisione è stata presa durante la seduta, in cui sono state discusse e votate le mozioni.

"Oggi molti proprietari faticano ad affittare i propri immobili perché temono morosità, difficoltà nei pagamenti o problemi nella gestione dei contratti" "Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato le mozioni presentate da Cesena Siamo Noi, un risultato che riteniamo importante perché porta avanti alcune riflessioni concrete su temi rilevanti per la città: l'emergenza abitativa e la valorizzazione della memoria storica della nostra comunità. Uno dei passaggi più significativi riguarda l'approvazione della valutazione del cosiddetto Metodo C, uno strumento che può rappresentare una svolta nelle politiche abitative. In modo semplice, adottare il Metodo C significa che la pubblica amministrazione diventa un soggetto attivo e garante nel rapporto tra proprietari di casa e inquilini".