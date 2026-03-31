Nel nuovo spot pubblicitario di una nota compagnia di telecomunicazioni, il protagonista è un uomo che si distingue per il suo lato B, che diventa il punto focale della scena. Lo spot è stato diretto da una regista nota per il suo stile e utilizza l’ironia per mettere in risalto questa caratteristica fisica del protagonista. Connor Storrie interpreta il ruolo principale.

Il nuovo spot della compagnia di telecomunicazioni Verizon ha per protagonista Connor Storrie, anzi, a essere precisi, lui e il suo lato B, che qui finisce per rubargli la scena. Per niente morboso e voyeristico, lo spot diretto da Nia DaCosta, regista famosa per titoli come, Candyman e 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, si apre con i toni dell’horror alla Scream e si chiude come una black comedy. Con il protagonista a dare una spassosa prova d’attore che spazia dalla paura alla sorpresa in 4 minuti. La trama è semplice e strizza l’occhio a un altro tormentone legato alla serie più virale del 2025, il cottage, che questa volta da rifugio romantico quasi impenetrabile si fa la tipica casetta isolata in una notte buia e tempestosa in un bosco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Connor Storrie è magistrale nel nuovo spot diretto da Nia DaCosta che gioca con ironia sul suo tanto celebrato lato b

Articoli correlati

Heated Rivalry, Hudson Williams sul legame con Connor Storrie: "Ecco la verità"Tra speculazioni social e fan ossessivi, Hudson Williams chiarisce una volta per tutte la natura del suo rapporto con Connor Storrie.

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serieI due protagonisti della serie in arrivo su HBO Max hanno scherzato ai Golden Globes 2026 sulle loro scene hot e sul fatto che praticamente tutti li...

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Connor Storrie

Connor Storrie è ovunque, e lo stesso vale per i suoi fantastici orologi IWCConnor Storrie è sempre più stabilmente sulla cresta dell'onda. Una cosa è essere catapultati nello spirito del tempo, un’altra è riuscirci come influencer nel mondo dell’orologeria. Sembra che Connor ... gqitalia.it

Heated Rivalry, Connor Storrie confessa: A 13 anni twerkavo come Miley CyrusNonostante la serie sia ancora inedita in Italia, la sua popolarità è alle stelle grazie ai social e soprattutto a TikTok dove se ne possono visualizzare vari spezzoni, ora la sua star ha confessato ... movieplayer.it