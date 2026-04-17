Sanità privata UGL Salute | Il rinnovo del contratto non è più rinviabile Aiop e Aris escano dall’immobilismo

Il sindacato UGL Salute ha richiesto con fermezza la ripresa immediata del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale nel settore della sanità privata, che risulta ancora in attesa di aggiornamenti da troppo tempo. In una nota, l'organizzazione ha invitato le associazioni datoriali a uscire dall’immobilismo e a assumersi le proprie responsabilità, sottolineando l’urgenza di avviare un confronto concreto e tempestivo.

Il sindacato chiede la ripresa immediata del confronto per il rinnovo del contratto nazionale della sanità privata, fermo da troppo tempo, e sollecita responsabilità da parte delle associazioni datoriali.. Roma, 17 aprile 2026. La mobilitazione della Ugl Salute prosegue con determinazione per ottenere il giusto riconoscimento ai lavoratori della sanità privata, impegnati quotidianamente nel garantire servizi essenziali ai cittadini. A margine del presidio presso il Ministero della Salute una delegazione è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Marco Mattei. Nell’incontro è emerso con chiarezza un punto fondamentale per il futuro del settore: l’adeguamento delle tariffe dei Drg è e resterà strettamente vincolato all’apertura immediata del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanità privata, UGL Salute: “Il rinnovo del contratto non è più rinviabile, Aiop e Aris escano dall’immobilismo” Notizie correlate Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo del contrattoLa tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle rsa ha raggiunto il punto di rottura, portando alla proclamazione ufficiale dello stato di... Sanità privata, OPI Taranto: “Retribuzioni insufficienti, serve rinnovo del contratto”Tarantini Time Quotidiano La sanità privata e il Terzo settore stanno attraversando una fase di forte tensione a causa del mancato rinnovo del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sanità privata, continua la mobilitazione dell’UGL Salute; Sanità, Giuliano (UGL): Sistema in crisi tra carenza d’organici e diseguaglianze sociali. Apriamo la strada al contratto unico; Sanità privata, Giuliano: 245 milioni per nuove tariffe DRG; Ex Ilva Taranto, UGL Chimici: preoccupazione per l’ordinanza sulla centrale termoelettrica. Sanità, Ugl Salute: Il rinnovo del contratto non è più rimandabileSanità privata, Ugl Salute: il rinnovo del contratto non è più rimandabile, AIOP e ARIS escano dall'immobilismo. La mobilitazione della Ugl Salute prosegue con determinazione per ottenere il giusto ... newtuscia.it Sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, contratto subitoCon questo proclama si apre la manifestazione indetta in piazza Santi Apostoli a Roma unitariamente dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, in concomitanza con lo sciopero di 24 ore dei ... ansa.it Oggi sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, "contratto subito". Cgil, Cisl e Uil manifestano in piazza Santi Apostoli a Roma #ANSA facebook I sindacati hanno confermato lo sciopero dei lavoratori della sanità privata di venerdì 17 aprile, circa 300 mila lavoratori coinvolti #ANSA x.com