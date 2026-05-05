Confindustria | ‘se guerre fino a fine anno andremo in recessione’

Secondo un'analisi condotta dall'ufficio studi di un'associazione di imprese, la prosecuzione delle guerre fino alla fine dell'anno potrebbe portare a una recessione economica nel paese. Attualmente, le imprese operano in un contesto caratterizzato da elevata incertezza, con tre possibili scenari ipotizzati. Tra queste, quello più negativo prevede un impatto grave sull'economia nazionale qualora i conflitti si prolungassero oltre il previsto.

Attualmente le imprese lavorano in uno scenario di grande incertezza: il nostro ufficio studi ha elaborato tre scenari diversi e, tra questi, se arriviamo con le guerre fino a fine anno andremo in recessione”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Fmi: caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 in scenario grave Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Fmi: caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 in scenario grave .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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