Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha commentato la possibile evoluzione della situazione in Iran durante un evento a Milano dedicato ai rapporti economici tra India e Italia. Ha affermato che, se si verificasse un conflitto armato entro la fine del 2026, una recessione economica globale sarebbe quasi inevitabile. La discussione si è concentrata sulle ripercussioni internazionali di eventuali tensioni nel Medio Oriente.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha parlato della delicata situazione in Iran e delle ripercussioni sull’economia mondiale a margine all’ ‘India-Italy: Business Partner, Brighter Future’, evento promosso da Il Sole 24 Ore e Banco Bpm a Milano. “Se non si risolve la crisi nel Golfo, se arriviamo a fine anno, al rischio di recessione abbiamo quasi certezza di arrivarci”. Italia-India, Orsini: “Accordo commerciale fondamentale”. “Proprio per le tensioni geopolitiche che abbiamo in questo momento, un accordo commerciale con l’India è fondamentale. Per un motivo molto semplice: 1,4 miliardi di persone, quindi un mercato che può essere molto positivo per l’Unione europea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Orsini (Confindustria): “Se la guerra arriva a fine 2026, la recessione è quasi certa”

Iran: quanto durerà la guerra La diretta con Alessandro Orsini

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