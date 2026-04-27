Confindustria | Se la guerra dura fino a fine anno rischio crisi energetica più grave della storia

Durante le audizioni davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, un rappresentante di Confindustria ha dichiarato che, se il conflitto continuerà fino alla fine dell’anno, si potrebbe verificare una crisi energetica più grave rispetto a quella mai vista prima. L’associazione ha anche richiesto uno scostamento di bilancio per garantire aiuti alle imprese e ha proposto la proroga delle accise.

«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma se la guerra si prolungasse fino all’estate ci sarebbe il rischio di incorrere nella crisi energetica più grave della storia, «la più grave crisi energetica della storia con impatti sistemici». Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, nel corso di un’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica (Dfp). Oltre a Confindustria, lunedì 27 aprile sono intervenuti davanti alle Commissioni riunite Cgil, Confprofessioni, Consulenti del lavoro, Anci e Upi. «La...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Confindustria: «Se la guerra dura fino a fine anno rischio crisi energetica più grave della storia» Notizie correlate Confindustria: «Se la guerra si prolunga fino all’estate rischio crisi energetica più grave della storia»«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma se la guerra si prolungasse fino all’estate ci... Iran, Confindustria avverte: “Se guerra continua, rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Secondo le stime della confederazione degli industriai, infatti, ''se la guerra finisse oggi, gli impatti potrebbero essere gestibili'' e la mancata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran, Confindustria: se guerra dura per 2026 recessione certa; La guerra si paga: i numeri choc di Confindustria; Confindustria: peggiora lo scenario, shock energetico già in atto; Iran, Orsini (Confindustria): Se la guerra arriva a fine 2026, la recessione è quasi certa. Allarme Confindustria: Se la guerra terminasse a fine anno avremo la più grave crisi energetica della storiaConfindustria lancia l’allarme: Se la guerra terminasse a fine anno potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente ... ecovicentino.it Confindustria: Con la guerra lunga rischiamo la più grave crisi energetica della storiaROMA – Se la guerra finisse oggi l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già fino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi ... livesicilia.it Confindustria, allarme energia: «Rischiamo la crisi più grave della storia». Tajani: no uscita unilaterale dal Patto di stabilità x.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dfp-confindustria-rischio-piu-grave-crisi-energetica-storia-AI1bKdjC #Confindustria #energia #guerra #IlSole24Ore - facebook.com facebook