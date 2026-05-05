Confesercenti sostiene Bitetti | Più forze dell’ordine per garantire sicurezza e sviluppo

Confesercenti Taranto ha espresso il suo sostegno alla richiesta del sindaco di rafforzare le forze dell’ordine nella zona. La richiesta è stata presentata al ministro dell’Interno nei giorni scorsi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e favorire lo sviluppo locale. La proposta è stata condivisa dall’associazione di categoria, che si è schierata a favore di un incremento delle risorse per le forze di polizia nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Confesercenti Taranto esprime sostegno all’iniziativa del sindaco Piero Bitetti che, nei giorni scorsi, ha chiesto al ministro dell’Interno un rafforzamento degli organici delle forze di polizia nel territorio ionico. Per l’associazione datoriale, il tema della sicurezza rappresenta un elemento centrale anche per le ricadute dirette sul sistema economico locale, in particolare nei comparti del commercio, del turismo e dei servizi. “Avevamo già sollecitato nei mesi scorsi una maggiore attenzione sul tema, partecipando anche a momenti di confronto con il Questore per rappresentare le preoccupazioni degli operatori economici e favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni”, sottolinea la presidente di Confesercenti-Casaimpresa Taranto, Francesca Intermite.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Confesercenti sostiene Bitetti: “Più forze dell’ordine per garantire sicurezza e sviluppo” Notizie correlate Taranto, il sindaco chiede più forze dell’ordine per la sicurezza? Cosa scoprirai Come influirà la crisi industriale sulla sicurezza dei quartieri tarantini? Quale terreno comunale è stato proposto per la nuova... Nuovo piano sicurezza nel Casertano, più sinergia tra le forze dell’ordineTempo di lettura: 2 minuti Con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza, anche percepita, dei cittadini, assicurando interventi più rapidi,... Una raccolta di contenuti Confesercenti, « Più di novemila imprese a guida femminile nella Tuscia»Nella giornata internazionale della donna per la Confesercenti è significativo analizzare i dati che nelle imprese sono a guida femminile. I numeri anche a Viterbo parlano di una presenza importante ... ilmessaggero.it Confesercenti rinnova gli organi dirigentiDomani si terrà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, appuntamento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno l’associazione nei prossimi quattro anni. ilrestodelcarlino.it