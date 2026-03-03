Nuovo piano sicurezza nel Casertano più sinergia tra le forze dell’ordine

Nel Casertano, le forze dell’ordine hanno presentato un nuovo piano di sicurezza volto a migliorare la collaborazione tra le diverse forze di polizia. Il progetto prevede interventi coordinati per intensificare i controlli e garantire maggiore presenza sul territorio. La strategia si concentra sull’ottimizzazione delle risorse e sulla prevenzione, con l’intento di rendere più efficace la tutela della comunità.

Con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza, anche percepita, dei cittadini, assicurando interventi più rapidi, coordinati e coerenti con le esigenze del territorio, è diventato da ieri operativo il nuovo Piano Coordinato per il Controllo del Territorio della provincia di Caserta, adottato dalla Prefettura di Caserta in seguito alla valutazione collegiale emersa nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Piano definisce le strategie operative, i modelli organizzativi e le modalità di collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali.

