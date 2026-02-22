Rigenerazione urbana a Chiusi | Abbiamo risolto le criticità

La riapertura di via Longobardi e via Fontanelle a Chiusi deriva dai lavori di riqualificazione che hanno risolto le criticità strutturali. Le strade, chiuse per mesi, sono state completamente ripristinate grazie a interventi di consolidamento e miglioramento delle fondamenta. Questa operazione permette ora un più facile accesso al centro storico e riduce i rischi di crolli. La comunità locale attende con entusiasmo l’uso delle strade rinnovate.

Dopo anni di lavori e interventi, sono state finalmente riaperte (totalmente) via Longobardi e via Fontanelle che si trovano nel centro storico di Chiusi. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza del sindaco Gianluca Sonnini. Non solo due nuove strade, ma spazi completamente riqualificati e messi in sicurezza. "Quello che abbiamo inaugurato – ha detto Sonnini – è il risultato di un importante lavoro collettivo, portato avanti dal Comune, dall’ufficio tecnico, dai progettisti, ingegneri e geologi, dalle ditte incaricate e dagli operai comunali. Un lavoro di squadra che ha permesso di risolvere criticità legate al dissesto idrogeologico che si trascinavano da anni e delle quali ci siamo occupati sin dal primo giorno, eliminando situazioni di pericolosità e garantendo maggiore sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rigenerazione urbana a Reggio Calabria, le imprese restano ai marginiA Reggio Calabria, si registrano numerosi interventi di rigenerazione urbana e riaperture di spazi pubblici, ma manca ancora una strategia complessiva che favorisca lo sviluppo delle imprese locali.

Sostenibilità, sviluppo e rigenerazione urbana: Arkipiú conquista il premio 'Le Fonti Awards'

