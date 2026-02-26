Arezzo, 16 febbraio 2026 – Alterini: “Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per la sopravvivenza dei centri storici del Casentino”. Interessante e partecipata assemblea dei soci della zona Casentino di Confesercenti Arezzo nella sede di Poppi. È stata l'occasione per un costruttivo confronto sulle tematiche che stanno a cuore agli associati e per delineare le strategie da portare avanti nei prossimi mesi nell'interesse dello sviluppo economico della vallata. Rinnovato anche il direttivo di Confesercenti Casentino e confermato alla guida di Confesercenti Casentino il presidente Marco Alterini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente

Marco Amorosi alla guida degli ambulanti di ConfesercentiIl nuovo presidente provinciale Anva: “continuerò a difendere con determinazione i diritti e la dignità degli operatori del settore” Marco Amorosi è...

Leggi anche: Pugi rieletto presidente. Confesercenti

Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidenteAlterini: Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per la sopravvivenza dei centri storici del Casentino ... lanazione.it

Il patto tra Confesercenti e Marco Polo Sports CenterConfesercenti e Marco Polo Sports Center stringono un patto di collaborazione, con uno scambio di agevolazioni rivolti ad associati, i soci e i clienti. Questa collaborazione – spiegano il presidente ... lanazione.it