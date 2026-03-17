Durante la conferenza stampa prima della sfida tra Bayern Monaco e Atalanta, l’allenatore dei bavaresi ha commentato le prestazioni dell’Inter, sottolineando le loro qualità dimostrate nelle recenti partite. Ha inoltre parlato delle possibili scelte per il ruolo di portiere, indicando chi potrebbe essere il favorito per occupare quella posizione nella prossima partita. Le sue parole sono state riportate nel dettaglio durante l’incontro con i giornalisti.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Atalanta: «Con l’Inter hanno fatto vedere le loro qualità. Ecco chi è il favorito per giocare in porta»

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