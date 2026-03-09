Conferenza stampa Kompany pre Atalanta Bayern Monaco | Vietato sottovalutarli! Ecco come sta Kane e sull’assenza di De Ketelaere dico questo

Il tecnico dei bavaresi ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza di non sottovalutare l’avversario. Ha parlato di come sta il calciatore Kane, e ha commentato l’assenza di De Ketelaere, senza entrare in dettagli motivazionali o di cause. Le sue parole sono state rivolte anche alla sfida imminente e alle caratteristiche dell’avversario.

