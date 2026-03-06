air campania fronte comune per la sicurezza del terminal di avellino

Air Campania, società di trasporto pubblico locale interamente controllata dalla Regione, ha annunciato un fronte comune con le autorità locali per garantire la sicurezza del terminal di Avellino. La decisione arriva in seguito a incontri tra i rappresentanti dell’azienda e gli amministratori comunali per discutere delle misure di tutela e delle eventuali modifiche alle procedure di sicurezza in vista di miglioramenti nel servizio.

Nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica chieste misure più incisive. Tra le proposte anche una centrale di videosorveglianza collegata in tempo reale con la Questura. Prefettura e Forze dell’Ordine pronte a rafforzare controlli e attività di prevenzione L’incontro, richiesto dall’azienda, si è svolto alla presenza del Prefetto Rossana Riflesso, del Questore Pasquale Picone, del Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Erre. AIR Campania ha evidenziato la centralità dell’autostazione, snodo strategico della mobilità urbana e provinciale, oltre che luogo di aggregazione per la presenza di uffici e attività commerciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Autostazione di Avellino, vertice in Prefettura sulla sicurezza: fronte comune tra l'AIR Campania e le Forze dell'OrdineL'autostazione di via Fariello è stata interessata da ripetuti atti vandalici e danneggiamenti, con situazioni di pericolo per utenti e lavoratori...

Casarano, istituzioni e imprese fanno fronte comune per la legalità e la sicurezzaCASARANO – La sala consiliare del Comune di Casarano ha ospitato nella mattinata odierna una riunione strategica tra istituzioni, vertici delle forze...

