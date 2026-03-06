Donne nei parlamenti e nei governi | in UE cresce la presenza Anche in Italia si passa dal 26 al 35% I dati

Secondo i dati diffusi da Eurostat in occasione della Giornata internazionale della donna, la presenza femminile nei parlamenti e nei governi europei sta crescendo. In Italia, la percentuale di donne nelle istituzioni politiche è passata dal 26 al 35 per cento. La rilevazione mostra un incremento costante della rappresentanza femminile a livello europeo e nazionale.

Secondo i dati diffusi da Eurostat in occasione della Giornata internazionale della donna, la presenza femminile nelle istituzioni politiche europee continua ad aumentare. Nel 2025 le donne occupano il 33,6% dei seggi nei parlamenti nazionali dell’Unione europea, in crescita di 5,4 punti percentuali rispetto al 2015. Anche nei governi nazionali si registra un incremento: le donne rappresentano il 31,9% dei membri degli esecutivi, 4,2 punti percentuali in più rispetto a dieci anni prima. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

