Marineria saccense in crisi il Comune avvia il confronto con Regione e Provincia

Il Comune ha deciso di avviare un confronto con la Regione e la Provincia sulla crisi che riguarda la marineria di Saccense. La situazione, che riguarda economia, occupazione e identità del territorio, si presenta come un problema di lunga durata e non più solo come un’emergenza temporanea. Le istituzioni si preparano a discutere delle possibili soluzioni per questa difficile fase.

La crisi della marineria saccense non è più un'emergenza circoscritta ma una questione strutturale che investe economia, occupazione e identità del territorio. Per questo l'Amministrazione comunale di Sciacca ha avviato un percorso di confronto istituzionale a più livelli, con l'obiettivo di.