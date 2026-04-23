Da diversi anni, le pallavoliste Asia Wolosz e Monica De Gennaro sono state due figure centrali in un ciclo di otto scudetti consecutivi conquistati dalla stessa squadra. Entrambe hanno contribuito in modo costante ai successi del team, diventando punti di riferimento all’interno della rosa. La loro presenza si è rivelata determinante nel mantenere la squadra ai massimi livelli della pallavolo nazionale.

Mercoledì sera la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha festeggiato la vittoria del suo nono Scudetto nella pallavolo, l’ottavo consecutivo e il 31esimo trofeo degli ultimi dieci anni. Oltre all’allenatore Daniele Santarelli, due pallavoliste erano già presenti nella stagione 2017-2018, quella in cui è cominciata la serie di otto campionati di fila: l’alzatrice Asia Wolosz e la libero Monica De Gennaro, presente in tutti e 31 i successi di Conegliano. Wolosz ha 36 anni e De Gennaro 39: sono due giocatrici fenomenali, da anni tra le migliori al mondo nei loro ruoli, che non sono i più appariscenti nella pallavolo, ma sono molto importanti nell’equilibrio della squadra.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Due che ci sono sempre state, negli otto Scudetti di fila di Conegliano

Notizie correlate

Allegri e i fatti di Inter-Juve: "Situazioni che nel calcio ci sono sempre state"Gli altri fermi a guardare, mentre il Milan cercherà di muoversi verso l'alto per mantenere l'Inter a portata (più o meno) di tiro.

Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri…»Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Iniziano i Play-off Scudetto di Serie A1: Erice arriva da capolista, Salerno difende il tricolore; Bayern a 5 stelle, Juve a 3: perché i conti non tornano?; Santarelli: Scudetto meraviglioso, solo noi sappiamo quanto abbiamo sofferto; Prosecco Doc pronta alla battaglia: a Milano nuovo match point scudetto.

Vicario all'Inter? Pagliuca: Ci sono portieri migliori. Scudetto nerazzurro al 70%Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato delle chance che ha l'Italia di andare al Mondiale a pochi ... tuttomercatoweb.com

Scudetto, è lotta Inter-Napoli: cosa aspetta le due squadre, il calendario a confronto7 punti per 7 partite. La volata scudetto entra nel vivo. D’altra parte è da sempre così, i titoli si decidono in primavera. E gli allenatori esperti come Antonio Conte lo sanno bene. Ma a impararlo ... ilmattino.it

Claudio Zuliani. . DAI 9 SCUDETTI SMINUITI AL DOBLETE ESALTATO Poi ci lamentiamo della salute del calcio italiano... #Juventus #inter #media - facebook.com facebook

4 scudetti di cui uno rubato certificato dall’aia…e parlano x.com