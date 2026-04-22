LIVE Milano-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Imoco nona meraviglia! Venete campionesse d’Italia

Alle 21.59, la partita tra Milano e Conegliano si è conclusa con un risultato di 0-3 a favore delle venete, che si sono aggiudicate il titolo di campionesse d’Italia. Durante il match, la giocatrice Haak si è distinta come protagonista assoluta, contribuendo in modo determinante ai successi della squadra. La gara, valida per il campionato di serie A1 femminile 2026, è stata seguita in diretta con aggiornamenti continui.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Haak assoluta protagonista oggi ha chiuso il match ed ha regalato a Coneglaino l’ottavo scudetto consecutivo, il nono della sua storia! E’ stata una bella serie, soprattutto le due partite di Villorba hanno regalato spettacolo, a Milano invece, le venete hanno dato il meglio vincendo in tre set entrambe le partite giocate all’Allianz Cloud Arena 22-25 CONEGLIANOOOOOOOOOOOOOO CAMPIONEEEEEEEEEE D’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAA PER LA NONA VOLTA! 22-24 Errore al servizio Milano 22-23 Diagonale di Egonu da zona 2 21-23 Errore al servizio Milano 21-22 Parallela di Egonu da zona 2 20-22 Diagonale stretta...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Imoco, nona meraviglia! Venete campionesse d’Italia Milano - Conegliano 3-1: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-3 scappano subito le veneteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Muro di Fahr! Non passa il primo tempo di Danesi. LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti nel secondo set, 11-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 La diagonale di Haak da zona 2 19-17 La slash di Zhu 18-17 Out il primo tempo di Fahr a chiudere una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Colpo Milano, batte 3-1 Conegliano e riapre le Finali Scudetto: rivivi il LIVE; PROSECCO DOC MOZZAFIATO A MILANO, 3-0 A MILANO! LE PANTERE SI PORTANO SUL 2-0 NELLA FINALE SCUDETTO, CHANCE TRICOLORE DOMENICA AL PALAVERDE; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo. LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia si sveglia tardi, alle venete anche il secondo set, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero ... oasport.it Diretta | Milano Conegliano (risultato 0-1) video streaming: Imoco, avvio sprint! (gara-4, 22 aprile 2026)Sta per cominciare la diretta Milano Conegliano: è gara-4 della finale scudetto e questo ci permette di ricordare che l’ultima volta in cui il tricolore è stato assegnato nella quinta partita della ... ilsussidiario.net Lo “SCAMBIO” della partita #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com