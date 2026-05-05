Condono? Assoluta contrarietà Il gruppo Pd mette le mani avanti

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso netta opposizione riguardo a eventuali condoni, dichiarando di essere assolutamente contrario. Recentemente, si sono sollevate voci riguardo a possibili condoni anche nel Comune di Foligno, lasciando aperta la discussione su questa possibilità. La questione ha attirato l’attenzione dei rappresentanti politici locali, che hanno deciso di prendere posizione pubblicamente.

"Condoni in vista anche nel Comune di Foligno ". A porre l’interrogativo è il gruppo consiliare del Pd. "Le normative nazionali hanno allargato le maglie del condono – così i dem del Consiglio comunale – Infatti dal 2026 i Comuni hanno la possibilità di condonare i tributi comunali non pagati alla scadenza ordinaria. Parliamo di Tari, Imu, multe stradali, addizionali Irpef, imposta di soggiorno e quant’altro. Ogni Comune ha la facoltà di scegliere oppure no questa possibilità. Nei giorni scorsi, attraverso la stampa, il vicesindaco Riccardo Meloni ci aveva fatto sapere che anche Foligno è colpita dalle evasioni tributarie. Si tratta di ben 600mila euro solo nel primo trimestre di quest’anno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Condono? Assoluta contrarietà". Il gruppo Pd mette le mani avanti Notizie correlate Ilaria Salis mette le mani avanti: "Il mio processo? Mi ha scritto il tribunale..."Dopo la vittoria di Péter Magyar che ha superato Viktor Orban nelel elezioni ungheresi Ilaria Salis mette le mani avanti. A Roma il primo palazzo dove le case sono solo in affitto: così l’alta finanza internazionale mette le mani sulla capitaleIn via Niccodemi a Talenti nasce il primo edificio “built-to-rent” di Roma: 250 appartamenti solo in affitto con servizi. Contenuti di approfondimento Si parla di: Condono? Assoluta contrarietà. Il gruppo Pd mette le mani avanti. Condono? Assoluta contrarietà. Il gruppo Pd mette le mani avantiCondoni in vista anche nel Comune di Foligno. A porre l’interrogativo è il gruppo consiliare del Pd. Le normative nazionali hanno allargato le maglie del condono – così i dem del Consiglio comunale ... lanazione.it Maggioranza rilancia il condono. Opposizioni fanno muro: 'criminogeno'La maggioranza torna in pressing per riaprire il condono edilizio del 2003. Dopo il tentativo andato a vuoto in manovra, i partiti del centrodestra presentano tre emendamenti identici al decreto ... ansa.it