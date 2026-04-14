A Roma il primo palazzo dove le case sono solo in affitto | così l'alta finanza internazionale mette le mani sulla capitale

A Roma è stato inaugurato il primo edificio “built-to-rent” nel quartiere di Talenti, situato in via Niccodemi. L’immobile si sviluppa su più piani e comprende 250 appartamenti disponibili esclusivamente in affitto, accompagnati da servizi dedicati ai residenti. Questa nuova struttura rappresenta una novità nel panorama immobiliare della capitale, dove generalmente si acquistano o si affittano case singolarmente. La gestione è affidata a una società specializzata nel settore.