A Roma il primo palazzo dove le case sono solo in affitto | così l'alta finanza internazionale mette le mani sulla capitale
A Roma è stato inaugurato il primo edificio “built-to-rent” nel quartiere di Talenti, situato in via Niccodemi. L’immobile si sviluppa su più piani e comprende 250 appartamenti disponibili esclusivamente in affitto, accompagnati da servizi dedicati ai residenti. Questa nuova struttura rappresenta una novità nel panorama immobiliare della capitale, dove generalmente si acquistano o si affittano case singolarmente. La gestione è affidata a una società specializzata nel settore.
In via Niccodemi a Talenti nasce il primo edificio “built-to-rent” di Roma: 250 appartamenti solo in affitto con servizi. Un modello che cambia il mercato, segnando l'ingresso dei grandi fondi internazionali con redditi milionari nella capitale. Un modello remunerativo per queste aziende, che è già sbarcato a Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Dove si trovano esattamente le 338 case di Enasarco già comprate da Roma CapitaleSono state pagate complessivamente 53,4 milioni di euro, una media di 158mila euro ciascuna.
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Meglio comprare casa o restare in affitto nel 2025
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Sulle automobili parcheggiate nelle strade di Milano e di Roma si è depositata un'abbondante quantità di polvere color ocra. In molte città della penisola è arrivata una nuova ondata di sabbia proveniente dal Sahara. x.com