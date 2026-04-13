Ilaria Salis mette le mani avanti | Il mio processo? Mi ha scritto il tribunale

Ilaria Salis ha dichiarato che ha ricevuto comunicazioni dal tribunale riguardo al suo procedimento. La sua affermazione arriva in un momento di attenzione pubblica dopo che Péter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, superando Viktor Orban. La notizia si aggiunge alle recenti vicende politiche e legali che coinvolgono la figura di Salis, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle implicazioni di quanto comunicato.

Dopo la vittoria di Péter Magyar che ha superato Viktor Orban nelel elezioni ungheresi Ilaria Salis mette le mani avanti. "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo", ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'eurodeputata di AVS ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Quindi il processo si è concluso? "Il mio avvocato mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ilaria Salis mette le mani avanti: "Il mio processo? Mi ha scritto il tribunale..." Ilaria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono... Ilaria Salis: “Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo""Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono...