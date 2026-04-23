Pentiti sei una cattiva musulmana | perseguita l' ex moglie con frasi religiose Condannato

“Pentiti perché sei una cattiva musulmana”. È solo una delle frasi che un uomo di 63 anni, algerino difeso dall’avvocato Katiuscia Malfetta, avrebbe rivolto alla moglie, non accettando la fine del matrimonio.Secondo la Procura di Perugia per mesi, avrebbe perseguitato l'ex moglie con decine di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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