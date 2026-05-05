Condannato a 10 anni di carcere per la droga dal Brasile all' area frentana

Un uomo di 36 anni, residente in una città dell’area frentana, è stato condannato a dieci anni e un mese di reclusione, più una multa di 31mila euro, dal tribunale di Lanciano. La sentenza si riferisce a un’accusa di spaccio di cocaina proveniente dal Brasile, con il 36enne ritenuto il gestore di un’attività di traffico che coinvolgeva corrieri sudamericani. La condanna segue un’indagine durata diversi mesi.

Maxi condanna per lo spaccio di cocaina dal Brasile all'area frentana. Il tribunale di Lanciano ha condannato a 10 anni e un mese, oltre a 31mila euro di multa, un 36enne dominicano, residente in città, considerato il gestore dell'attività di spaccio che si serviva di corrieri sudamericani per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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