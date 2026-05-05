Concorso per cinque psicologi oltre mille candidati | la graduatoria servirà tutta la Puglia
Sono 1.152 i candidati ammessi al concorso per cinque psicologi, iniziato questa mattina nel centro congressi di piazza Palio a Lecce. Il concorso prevede una selezione basata su titoli ed esame e riguarda l’assunzione a tempo indeterminato. La graduatoria finale sarà utilizzata per coprire posti distribuiti in tutta la regione.
LECCE – Sono 1.152 i candidati ammessi al concorso per titoli ed esame avviato questa mattina nel centro congressi e fiere di piazza Palio, a Lecce, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque psicologi.La procedura selettiva, organizzata da Asl Lecce, porterà alla formazione di una.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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